Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası başladı.

Marmaris Belediyesinin desteğiyle Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Hollanda, ABD, Sırbistan, Polonya ve Almanya'dan 44 takım 550 sporcuyla katılıyor.

Turnuvada 10 kadın ve 34 erkek takım 5 kategoride mücadele edecek.

Karşılaşmalar A klasmanı 12 hakem tarafından yönetilecek.

Turnuva 4 Temmuz Pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.



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