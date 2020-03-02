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Uluslararası Optimist Yarışları öncesi deniz dibi temizliği yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 02.03.2020 17:01 | Son Güncelleme

Bodrum’da bu yıl 8’incisi düzenlenecek Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) öncesi deniz dibi temizliği yapıldı.Bodrum Belediyesi dalış ekibi tarafından İçmeler Mevkiinde bulunan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi önünde deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Bodrum’da bu yıl 8’incisi düzenlenecek Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) öncesi deniz dibi temizliği yapıldı.
Bodrum Belediyesi dalış ekibi tarafından İçmeler Mevkiinde bulunan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi önünde deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Tüplü ve tüpsüz dalgıçlardan oluşan 6 kişilik dalgıç ekibi, yaptıkları temizlik çalışmasında 22 kg cam, 17 kg plastik, 13 kg metal, 21 kg diğer atıklar olmak üzere toplam 73 kg atık topladı. Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kıyıya çıkardıkları atıkları, yerinde ölçüp ayrıştırarak geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakletti.
Yarın deneme yarışlarıyla başlayacak BIOR öncesi Bodrum’a gelerek antrenmanlara başlayan yerli ve yabancı sporcularda dalış ekibinin temizlik çalışmasını ilgiyle izledi. Temizlik çalışmasının ardından antrenman için denize açılan sporcular renkli görüntüler oluşturdu.
8’inci BIOR, yarın (Salı) kayıtların ardından yapılacak deneme yarışları ve ardından gerçekleşecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. İlk yarışlar ise 4 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek.

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