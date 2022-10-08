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Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu'nun İzmir Şubesi açıldı

08.10.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu'nun İzmir Şubesi açıldı

Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu'nun İzmir Şubesi açıldı

İZMİR (AA) - Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu'nun (UTEP) İzmir Şubesi açıldı.

UTEP'in İzmir şube ofisinin bulunduğu Torbalı ilçesindeki Karataş Isı Mühendislik Fabrikası'nda düzenlenen programa, UTEP Genel Başkanı Sami Bektaş, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, UTEP İzmir Şube Başkanı Vedat Karataş ve davetliler katıldı.

Genel Başkan Bektaş, açılışta yaptığı konuşmada, katma değerli ihracat, üretim ve cari açığı kapatmak için projelerin önemine değindi.

Şube açılışına katılanlara teşekkür eden Bektaş, fayda üretmeye çok odaklandıklarını ve bunu paylaşmaları gerektiğini bildirdi.

İzmir Şube Başkanı Karataş da ilerleyen zamanlarda birçok yeri ziyaret edip UTEP'i detaylı anlatacaklarını ve üye yapacaklarını, şehirler arası, şubeler arası, örgütlenmeler arası yarışlarda İzmir'i en üst seviyelere taşıyacaklarını söyledi.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da UTEP'in üretim istihdam ve ihracat alanında önemli çalışmalara ev sahipliği yaptığını, ilçe sınırları içerisinde yenilikçi ve katma değer eksenli sivil toplum kuruluşları kurulmasının kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi. Davetliler daha sonra fabrikayı gezdi.

Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu'nun İzmir Şubesi açıldı

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