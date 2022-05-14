MANİSA (AA) - Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu yarın koşulacak.

Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen maraton öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vestel Üst Yöneticisi Turan Erdoğan, Türkiye'de doğup büyüyen bir marka olarak firma ile şehir ilişkisine önem verdiklerini, şehrin sadece ekonomik hayatına değil toplumsal hayatına da katkı sunduklarını söyledi.

Manisa'nın tanıtımına hep önemli katkı sunduklarını vurgulayan Erdoğan, "İnşallah hem Manisa'nın ismini ve tarihi dokusunu hem de yarışın içinde geçeceği Vestel City fabrikamızı dünyaya ve bütün Türkiye'ye duyurmuş olacağız. Yarın yarışacak sporcularımıza şimdiden teşekkür ediyorum ve katıldıkları için başarılar diliyorum. Umarım ilkini yapacağımız yarışma bundan sonra daha nice yıllarda devam eder. Herkese, Manisa'ya, bütün katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Vestel Yarı Maratonu’nun atletizm branşının gelişimine ivme kazandıracağına dikkati çekerek, "Vestel Yarı Maratonu ve firmanın bize sponsorluğuyla inanıyorum ki daha büyük dünya şampiyonları çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Çintimar, Manisa'daki maratonu atletizm dünyasında altın kategoriye dahil edebilmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de atletizmi geniş kitlelere duyurmak, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek açısından bu organizasyonu desteklediklerini kaydetti.

Yarın yapılacak yarışma sonucunda genel sıralama ve yaş kategorilerinde dereceye girenlere Vestel Hediye Çeki verilecek.

Yarı maratona katılan koşucular adımlarını iyilik için atacak. Koşu için alınan kayıt ücretleri görme engelli bireyler için Manisa’daki Vestel City’de üretilen WeWALK Akıllı Baston bağışına dönüşecek. Türkiye Beyazay Derneği aracılığıyla açılan kampanyada toplanan bağışlarla görme engelli gençlere akıllı baston hediye edilecek.

