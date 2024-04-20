Ümit Karan'a canlı yayında Fatih Terim'in sesiyle telefon şakası! ''Allah belanı versin... Vallahi aklıma gelmişti!''

Ekotürk ekranlarında Ümit Karan'a uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir telefon şakası yapıldı. Bu tarz şakalarla tanınan İsmail Baki, bu sefer de sesini Fatih Terim gibi yaparak efsane oyuncuyu canlı yayında kandırdı.

“SENİ LİVERPOOL DA İSTEDİ”

Ümit Karan'a 'Fatih Terim' taklidiyle şaka yapıldı. Fatih Terim sesiyle konuşan İsmail Baki, "Ümit, seni Liverpool da istedi ama ben sana söylemedim. Bunu ilk kez buradan açıklıyorum." dedi.

"SENİN ALLAH BELANI VERSİN İSMAİL..."

"Liverpool'un istediğini ben sana söylemedim. Psikolojin bozulur diye..." dedi. Ümit Karan bu sözü duyunca şok oldu ve "vay be..." şeklinde tepki verdi. Sonrasında telefon şakası yapıldığını anlayan Ümit Karan, İsmail Baki'ye dönerek, "Ya senin allah belanı versin. Aklıma gelmediyse şerefsizim. Vallahi aklıma gelmişti." diyerek tepki gösterdi. Bu eğlenceli anlar sosyal medyada gündem oldu.





