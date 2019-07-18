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Ümit Milli Takım çeyrek finalde veda etti

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 18.07.2019 20:46 | Son Güncelleme

Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde İspanya'ya 70-69 yenildi.

Ümit Milli Takım çeyrek finalde veda etti

İsrail'in Tel Aviv şehrinde düzenlenen şampiyonada Ümit Milli Takım, İspanya karşısında ilk yarıyı 36-33 geride tamamladı. Son bölümü büyük ekişmeye sahne olan maçın son 1 saniyesine İspanya 70-68 önde girdi. Milli takımda Muhaymin Mustafa kendisine yapılan faul sonucu kullandığı serbest atışlardan ikincisini kaçırınca maçın uzama şansı kalmadı ve İspanya sahadan 70-69 galip ayrılarak yarı finale çıktı.

Ümit Milli Takım, turnuvada 5-8 klasman maçında 20 Temmuz Cumartesi günü Büyük Britanya'yla karşılaşacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Milli Takım avrupa basketbol şampiyonası

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