Ümit öğretmen çocuk odasında çektiği videolarla öğrencilere dersleri sevdiriyor

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de bir ilkokulda öğretmenlik yapan Ümit Gezer, 4 yaşındaki kızının odasını stüdyoya çevirerek hazırladığı videolarla öğrencilere dersleri eğlendirerek öğretmeyi amaçlıyor.

Durak Havva Demir İlkokulu'nda görevli 18 yıllık öğretmen Gezer, hem sınıfta hem de internetteki video izleme sitesi üzerinden öğrencilere okul derslerini eğlenceli şekilde anlatıyor.

Derste işlediği konuları sınıfta oyunlarla pekiştiren Gezer, hazırladığı videolarla sınıfının dışındaki öğrencilere de ulaşıyor.

AA muhabirine konuşan Gezer, Kovid-19 döneminde yüz yüze eğitime ara verildiği süreçte pek çok meslektaşı gibi öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye başladığını, sosyal mesajlaşma programlarından veli grubu oluşturarak kısa videolarla derslere devam ettiğini söyledi.

Daha sonra sadece kendi öğrencilerine değil, yüz binlerce öğrenciye ulaşmak istediğini anlatan Gezer, bir video sitesinde eğitim kanalı açtığını ve videolar hazırladığını dile getirdi.

Eğitici, eğlendirici videolar sunabilmek için çocuk odasında mini bir stüdyo kurduğunu belirten Gezer, şunları anlattı:

"Bunun için gerekli ekipmanlar vardı. Stüdyo ekipmanlarını kendi imkanımla temin etmeye çalıştım. Işık seti, mikrofon takımı, yeşil perde aldım. Yeşil perde video çekimlerinde daha güzel bir görüntü sağlıyor. Kullandığım video programı sayesinde arka planı değiştirebiliyorum. Telefonumun kamerasını yerleştirebileceğim üç ayak temin ettim. Profesyonel bir kamera almadım. Bir telefon sayesinde bunları gerçekleştirebiliyorum. Burası yaklaşık 10 metrekarelik bir çocuk odası. Bir çekim yaklaşık 2 saatimi alıyor. Biraz yorucu oluyor, çocuklara izlettikten sonra büyük bir mutluluk yaşıyorum."

- "Çocukların gönlüne hitap etmek istiyorum"

2 yıldan bu yana düzenli olarak eğitici videolar çektiğini ifade eden Gezer, bugüne kadar 180 ders videosu hazırladığını belirtti.

Ömrü el verdikçe daha çok video çekeceğini vurgulayan Gezer, şöyle konuştu:

"Çocuklar için, aileler için güzel bir eğitim hizmeti olacağını düşünüyorum. Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, hatta kendi alanım olmasa bile İngilizce videoları da var. Bunları ses, görüntü, efekt ve müzikle süslüyorum. Videoların içerisinde eğlendirici içerikler bulunuyor. Şu an ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf ve önümüzdeki seneye kısmet olursa birinci sınıf videoları da çekmeye başlayacağım. Umuyorum daha çok öğrenci izler, çocukların daha eğitimli bir şekilde yetişmesine katkıda bulunurum. Türkiye'de birçok çocuğun gönlüne hitap edebilen bir insan, bir eğitimci olmayı hayal ediyorum. Tek amacım hayatta bu. Bir gün nereye gidersem gideyim, 'Ümit öğretmenim senin videonu izledim, çok faydalı oldu' diyebilmeleri benim için o hayalin gerçekleşmesi demektir."

Videolarının arka planında Türkiye'nin şehirlerine, güzelliklerine de yer verdiğini anlatan Gezer, hem çocukların buraları tanımasını amaçladığını hem de tanıttığı şehirden videoyu izleyen çocukları sevindirmek istediğini kaydetti.

Sınıfta da ders işlerken öğrencileri eğlendirmeye önem verdiğini ifade eden Gezer, "Çocuk eğlenerek, oynayarak öğrenmeli diye düşünüyorum. Bu benim eğitim felsefem, birçok eğitimcinin olduğu gibi. Çünkü oynayan çocuğun zekası daha çok gelişir. Buna inanan bir öğretmenim. Sınıf içerisinde, okul içinde ve dışında da çocuklarla çok farklı sosyal aktiviteler ve oyunlar yapıyoruz. Bunlar gelişigüzel oyunlar değil, bir konuyu öğrendikten sonra o konuyu tekrar edici ve pekiştirici nitelikte oyunlar." diye konuştu.

