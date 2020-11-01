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Ümit Özat: 8 haftada 15-16 puana iyi diyordum...

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 01.11.2020 22:48 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Ümit Özat, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ümit Özat: 8 haftada 15-16 puana iyi diyordum...

TFF 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, "Böyle 6 puanlık maçlarda, geriden gelip beraberliği kurtarmak da bazen 4 puan değerindedir, bu da önemli." dedi.

Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya 3 puan hedefiyle çıktıklarını söyledi.

Geriye düştükten sonra iyi mücadele ettiklerini ifade eden Özat, şöyle konuştu:

"Geri düştükten sonra oyuncularımın verdiği reaksiyon önemliydi. Yediğimiz gole herhalde pozisyon denmez. Böyle 6 puanlık maçlarda, geriden gelip beraberliği kurtarmak da bazen 4 puan değerindedir, bu da önemli. 8'inci haftayı 15-16 puanla geçersek iyi, diyordum. Şu an 15 puan topladık. Önümüzde İstanbulspor maçı var. İnşallah kazanırsak milli maç arasına moralli bir şekilde girmiş oluruz. Bugün golü bulmak için her şeyi yaptık. Oyunun bazı bölümlerinde temaslı oynayamadık. Yılport Samsunspor'a da başarılar diliyorum."

  • Sağlam: "Bol pozisyon, goller vardı"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, mücadelelerinden dolayı oyuncularını ve Adana Demirspor'u tebrik etti.

Güzel bir maç olduğunu aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Bol pozisyon, goller vardı. Şampiyonluk iddiası bulunan iki takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı. Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. Kovid-19'u atlatan oyuncularımızın takıma katılması, katılanların tekrar takımın seviyesine çıkması, sakat oyuncularımızın takıma katılmasıyla önümüzdeki hafta Altınordu maçından sonraki milli takım arasını umarım hep beraber geçirebiliriz, bundan sonraki süreçte tam kadro oynama şansını bulabiliriz. Daha iyi oynayan, mücadele eden, keyif veren Yılport Samsunspor'u da inşallah taraftarımıza izlettireceğiz."

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