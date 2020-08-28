Ümit Özat Adana Demirspor ile anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Adana Demirspor, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırma kararı aldı.
Mavi lacivertli takımda boşalan teknik direktörlük koltuğu için Ümit Özat ile anlaşmaya vardı. Kulüp binasında olan deneyimli teknik adam Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü oldu.
Öte yandan Ümit Özat, Adana Demirspor'la anlaştığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Özat yaptığı paylaşımda, "Her şeyde sen varsın, unutamadım! Beni bu göreve layık gören, başkanıma, Metin Korkmaz'a ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni adresi
Beşiktaş'tan yeni forvet bombası
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert sözler!
F.Bahçe mi, G.Saray mı? Anket sonuçlandı!
Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünya yıldızı golcü...
Aşka geldiler! Dudak dudağa verdikleri poz olay oldu...
PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Trabzonsporlu yıldızdan F.Bahçe cevabı
Ömer Erdoğan'ın Süper Lig heyecanı
Ronaldo hakkında flaş iddia...
Beşiktaş forma numaralarını açıkladı
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
Okuyucu Yorumları 0 yorum