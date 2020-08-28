Ümit Özat Adana Demirspor ile anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Adana Demirspor, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırma kararı aldı.

Mavi lacivertli takımda boşalan teknik direktörlük koltuğu için Ümit Özat ile anlaşmaya vardı. Kulüp binasında olan deneyimli teknik adam Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü oldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Öte yandan Ümit Özat, Adana Demirspor'la anlaştığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Özat yaptığı paylaşımda, "Her şeyde sen varsın, unutamadım! Beni bu göreve layık gören, başkanıma, Metin Korkmaz'a ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

