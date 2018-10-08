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Ümit Özat: Ersun Yanal Trabzonspor'a gidiyorsa Fenerbahçe için kulübümüz demeyecek!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.10.2018 21:46 | Son Güncelleme

Son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapan teknik direktör Ümit Özat, A Spor'da Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi. Ümit Özat; Cocu, Benzia, Ersun Yanal, Fatih Terim ve Galatasaray hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ümit Özat: Ersun Yanal Trabzonspor'a gidiyorsa Fenerbahçe için kulübümüz demeyecek!

Teknik Direktör Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig 8. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçının ardından sarı lacivertli takımın gündemini değerlendirdi.

"VOLKAN DEMİREL TEMİZ ÇOCUK VE İYİ BİR KALECİDİR"

Biz de teknik adamlık yapıyoruz, bizim de kadro dışı bıraktığımız oyuncular oldu. Doğrusu o mudur? O tartışılır ama dört duvar arasında neler yaşandı, bilemiyorsunuz. Maalesef bunlar oluyor. Günün birinde belki Volkan da teknik direktör olacak ve birini kadro dışı bırakacak ve o zaman bu kararın nedenini anlayabilecek. Şu anda Volkan haklıdır, haksızdır, ifade etmek zor.

Bir kelle alınacaksa derler, büyük başlardan biri olur. 16 sene kulübü temsil etmek kolay değil. Volkan iyi bir çocuktur, kulübe de hizmet etmiştir. Bu kadar yıl oynamış bir çocuğun da Fenerbahçeliliği tartışılmaz. Galatasaray'da Bülent Korkmaz ile Hakan Ünsal kadro dışı kalmıştı, Trabzon'da Ogün abi kadro dışı kalmıştı. Hayatta bunlar var. Oyuncular sessizliklerini korumak zorunda, yollarına bakmak zorundalar. Mutlaka kendilerini savunacakları bir yer olacaktır.

"BAŞAKŞEHİR MAÇINA KAYIP GÖZÜYLE BAKAMAZSINIZ"

Bu maça kayıp diye bakamazsınız. Başakşehir iyi bir takım ve her takımdan 3 puan alabilir. İptal edilen golde orta hakemin kabahati yok. Ben 4. hakemi daha kabahatli buluyorum. Sistem durmuş olabilir. Bu kadar sorunsuz giden bir sistemin bizim ülkemizde sorun yaratması da büyük bir soru işareti. VAR'ın bir çaresi olmalı. 4. hakem sorumluluk alabilirdi. Görüntü var, yayıncı aracı var. Yanılıyor olabilirim ama yapılabilirdi. VAR'da yaşanacak sıkıntı için ayrıca masa hakemliği de düşünülebilir.

"FENERBAHÇE'NİN KADROSU GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN ZAYIF"

Fenerbahçe'nin bundan sonra kolay gol yemeyeceğini söylemiştim. Skora göre konuşmuyorum. Cocu'nun antrenör yeteneği olan bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Bir arayışlar içerisinde olan teknik direktör. Mevzu diziliş değil, bir arayış içinde olmak. 2002 yılında bu 3'lü oynama mevzusu Fenerbahçe'de tartışılıyordu. 2002'de Dünya Kupası yarı final oynayan 4 takımın 3'ü, 3'lü savunmayla oynuyordu. Başarı ve başarısızlık dizilişlerle değil, kadro yapısıyla alakalı. Futbol seyircisi şunu kabul etmeli: Fenerbahçe yeni yapılanan kadro ve bu kadro yapısı Galatasaray ve Beşiktaş'tan zayıf. Her zaman söylüyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakibi Fatih Terim'dir. Türkiye'de hiçbir teknik adam daha Fatih Terim varken şampiyon olamadı.

"COCU'YA SABREDİLİRSE FENERBAHÇE GELECEĞİ KAZANIR"

Hala lafımın, sözümün, beyanımın arkasındayım. Cocu'ya sabredilmeli. Mourinho'yu da getirseniz, sadece 1 takımla fark kapanır, 3 takımla kapanmaz. Kapanacaksa da, kaybedilecek se de Cocu ile olmalı. Fenerbahçe Cocu'ya sabrederse, önümüzdeki yılları kazanır.

Fenerbahçe'nin bundan sonra çok gol yemeyeceğini dile getirmiştim. Skora göre konuşmuyorum. Cocu'nun antrenör yeteneği olan bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Arayışlar içinde olan bir teknik adam. Bu kadar üst düzey oynamış bir adamın sahada çözüm arayışında olmadığını düşünmek, abesle işligal olur. Conte 3'lü ile şampiyon oldu. Mevzu diziliş meselesi değil, bir arayış içinde olmak. Dizilişler oyuncu ile vardır.

"RAKİP FATİH TERİM'DİR"

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray değil, Fatih Terim'dir. Türkiye'de hiçbir Türk teknik adam, Fatih Terim varken şampiyon olmadı. Maicon'u çekti forvete, yetmedi Donk'u aldı. Teknik adam tecrübesi, deneyimi de çok önemli.

"ERSUN YANAL TRABZONSPOR'A GİDİYORSA FENERBAHÇE İÇİN KULÜBÜMÜZ DEMEYECEK"

Her seferinde taraftara kulak verirseniz, yarın taraftar bir paket sigara da al der. Bu oyuncuyu da gönder der. Taraftarlar kulübe destek olmalı ama kararları profesyoneller alır. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şunu ifade etti: Ersun Yanal sorulduğunda siz benim kafamdaki Fenerbahçe'yi anlayamadınız demişti. Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptıktan sonra Trabzonspor'a gitti mesela. Oraya gidiyorsan Fenerbahçe için bizim kulübümüz demeyeceksin.

"GALATASARAY'IN BİR TALEBİ OLMAZ"

Olmayacak şeyler üzerine konuşmayalım. Ne Galatasaray'ın böyle bir talebi olur, ne de bizim böyle bir düşüncemiz olur. Herkesin mal olduğu kulüpler vardır. 100 yıllık çınarların ne kadar önemli camialar olduğu belli. Ancelotti Juventus'ta da hocalık yaptı, Napoli'de de hocalık yapıyor.

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