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Ümraniye'de ehliyet sınavına "kopya düzeneği" ile giren şüpheliler gözaltına alındı

30.01.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de ehliyet sınavına "kopya düzeneği" ile giren şüpheliler gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, sürücü belgesi sınavında dijital düzeneği kullanarak kopya çektiği belirlenen 2 kişi ile okul dışından kopya gönderen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Yamanevler Mahallesindeki bir ortaokulda dün düzenlenen ehliyet sınavı sırasında kopya çekileceği yönünde bilgi alınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Okul dışında park halindeki iki aracı kontrol eden ekipler, araçlarda bulunan M.F.G. (34), R.G. (32) ve B.K'yi (29) kamera ile tablet bilgisayara aktarılan sınav sorularını cevapladıkları sırada suçüstü yakaladı.

Ayrıca sınava dijital düzenek ile girdikleri belirlenen V.K. (24) ile Irak uyruklu R.H.K. (39) isimli iki kişi, sınav salonundan çıkarıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda ikişer görüntü ve ses aktarma düzeneği, kulak içi kulaklık, sim kart düzeneği, internet sağlayıcı ile 4 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ve 1 kursiyer kitapçığı ele geçirildi.

"ÖSYM Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında adli işlem yapılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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