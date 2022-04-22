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Ümraniye'de kayan kepçe, 4 araca zarar verdi

22.04.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de kayan kepçe, 4 araca zarar verdi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de yokuş çıkarken geriye kayan kepçe, 4 araca ve elektrik direğine çarptıktan sonra durabildi.

Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi Kamuran Sokak'taki yokuşta operatörün kontrolünü kaybettiği kepçe, geri kaymaya başladı.

Park halindeki bir aracı sürükleyen kepçe, 3 araca ve elektrik direğine çarptıktan sonra durdu. Kazada toplam 4 araç ile kepçenin yan yattığı binanın duvarı zarar gördü.

Araçların kaza yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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