Ümraniye’deki market hırsızı tutuklandı

Şüphelinin malzemeleri çalarak montuna sakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet müdürlüğü görevlileri, “İşyerinden ve kurumdan hırsızlık” suçu ile ilgili Ümraniye ilçesinde yürütülen çalışma başlattı. Geçtiğimiz Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Dudullu Mahallesi’nde faaliyet gösteren 3 zincir marketten hırsızlık yapıldığına dair ihbar alınması üzerine ekipler olay yerlerine gitti.

ÇALDIKLARINI MONTUNA SAKLADI

Olay yerlerinde yapılan çevre ve güvenlik kameraları incelemelerinde, kimlik bilgileri tespit edilen G.G. (26) isimli şüpheli şahsın marketlere müşteri gibi girerek gıda malzemelerinin bulunduğu reyona yönelerek aldığı ürünleri farklı bir noktada mantonun içerisine sakladığı, kasa bölümünden geçerek uzaklaştığı belirlendi.

ŞAHSIN 26 ADET SUÇ KAYDI VAR

Şahıs Dudullu Mahallesi’nde yakalanarak muhafaza altına alındı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada hırsızlık ve benzeri suçlardan 26 adet suç kaydın olduğu anlaşıldı. Konuyla ilgili yakalanan G.G (26) isimli şahıs “İşyerinden ve kurumdan hırsızlık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

