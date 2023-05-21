Ümraniyespor - Ankaragücü maçında futbolda ender rastlanacak bir pozisyon yaşandı! Mete Kalkavan önce golü, sonra penaltıyı iptal etti...

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında HangiKredi Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sürerken Ankaragücü 2-1'lik üstünlüğü yakaladı fakat top tam ağlara gidecekken saniyeler kala Mete Kalkavan düdüğünü çalarak penaltıya hükmetti.

GOLDEN SANİYELER ÖNCE DÜDÜK ÇALDI

Topun tam ağlara gitmesine saniyeler kala düdük çalarak penaltı kararı veren Mete Kalkavan, Ankaragücü'nün golünü iptal ederek Ankaragücü için penaltı kararı verdi. Sonrasında VAR tarafından çağrılan Mete Kalkavan pozisyonu inceledi ve penaltı kararını iptal etti.

GOLDEN ÖNCE DÜDÜK ÇALDIĞI İÇİN GOL İPTAL EDİLDİ

Top ağlara gitmeden önce düdük çaldığı için golü veremeyen Mete Kalkavan ilginç bir olaya imza atmış oldu. Topun ağlara gitmesini bekleyip sonra VAR'a gitmiş olsaydı, penaltı kararı iptal olsa bile golü verebilecekti. Fakat; gol olmadan hemen önce düdük çaldığı için pozisyon hakem atışıyla başladı ve sosyal medyada gündem oldu.

ANKARAGÜCÜ PAYLAŞTI: REZALET

Ankaragücü ise iptal edilen gollerinin ardından 'rezalet' paylaşımı yaptı.



