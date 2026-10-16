Ümraniyespor'da tenik direktör Tayfun Rıdvan Albayrak ile yollar ayrıldı

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Tayfun Rıdvan Albayrak ve değerli teknik ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. ​Kulübümüze verdikleri emekler, gösterdikleri özveri ve katkılar için Tayfun Rıdvan Albayrak'a ve ekibine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde ve hayatlarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Albayrak yönetimindeki Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de bu sezon 9 maçta 1 galibiyet ile dörder beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.