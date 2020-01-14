Umurbey’de beş sokağa asfalt

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Umurbey’de beş sokakta sıcak asfalt çalışması yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Umurbey Mahallesi’nde Mithat Paşa Sokak, Kadife Sokak, Süleyman Çelebi Sokak, Zübeyde Hanım Sokak ve Halide Edip Adıvar Caddesi’nde yaklaşık bir kilometrelik yolda bin tonu aşkın sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Binlerce ton asfalt, 70 bin metrekare parke taşı

Sıcak asfalt serim çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Umurbey’de yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yollarda vatandaşlarımız kışın zorluk çekiyordu. Asfalt yaparak bu sorunu da çözmüş olduk. Umurbey Mahallemizde yaklaşık 20 bin metrekare kilitli parke taş çalışmasının yanı sıra 2 bin ton sathi ve sıcak asfalt serim çalışması yaptık” dedi. Yollarla ilgili çalışmaların da süreceğini belirten Başkan Sertaslan, Gemliklilerin gidecekleri noktaya rahatça ve Gemlik’e yakışır yollarda gitmesini önemsediklerini belirtti. İlçe genelinde çok sayıda yol çalışması gerçekleştirdiklerini ifade ederken, “Gemlik’te göreve geldiğimizden beri yaklaşık 70 bin metrekare kilitli parke taş çalışmasını gerçekleştirdik. Binlerce ton sıcak ve sathi asfalt kaplama çalışmasını bitirdik. Gemlik’te yol yapım çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

