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Umut Nayir 4 yıllığına Beşiktaş'ta

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.07.2018 23:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş, forvet oyuncusu Umut Nayir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Umut Nayir 4 yıllığına Beşiktaş'ta

Beşiktaş daha önceden anlaşmaya vardığı fakat oyuncunun kulübü Osmanlıspor ile ters düşmemek için beklettiği Umut Nayir transferinde mutlu sona ulaştı.

Osmanlıspor ile 250 bin Euro bonservis bedelinde anlaşan siyah-beyazlılar oyuncunun kendisi ile de Türk Lirası üzerinden sözleşme yaptı. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcuya ilk sezon için 1 milyon 750 bin TL ödeyecek.

Transferin resmi imzaların atılmasından sonra KAP'a bildireleceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Umut Nayir Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yeni esek bumu
Fenerbahçe , Beşiktaş ve diğer takımlar bu sezon genç oyunculara diklenmiş durumda !!!
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