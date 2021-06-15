Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime iletti

Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Umut Nayir, geçen sezonu Hajduk Split'te tamamlamıştı. Tecrübeli futbolcu yeni sezonda Beşiktaş'ta kalmak istemediğini yönetime bildirdi.

KARARINI VERDİ

Umut Nayir'a Türkiye'den başta Sivasspor , Göztepe , Adana Demirspor, Karagümrük ile yurt dışından da birçok teklif olduğu öğrenildi. Umut, kararını şimdiden verdi. Tecrübeli futbolcunun yeni adresi Sivasspor olacak. Umut Nayır önümüzdeki sene Sivasspor formasını terletecek.

UFAK DA OLSA BONSERVİS ALINACAK

Beşiktaş, Umut'un transferinden ufak da olsa bonservis almayı planlıyor. Sivasspor ile yapılan görüşmede çok küçük de olsa bonservis ücreti alınacak.



