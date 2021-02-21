SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Ünal Karaman: Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımız için mutluyuz

Ünal Karaman: Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımız için mutluyuz

21.02.2021 22:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ünal Karaman: Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımız için mutluyuz

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Futbol aklıyla iyi bir mücadeleyle hak ettiğimiz 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, kendileri için önemli bir müsabaka olduğunu ifade ederek, "İyi hazırlandığımız bir haftayı geride baktık. Futbol aklıyla iyi bir mücadeleyle hak ettiğimiz 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz bu yükselmeyi galibiyetlerle yorumlamıyoruz. Mağlup olduğumuz müsabakada da bunları ifade ettik. Biz işimiz iyi yapmaya gayret ediyoruz. Zaman zaman tökezleme oluyor sonuçları alama anlamında. Bunun bir karşılığı olmalıydı. 2 haftadır gayet iyi bir mücadele ve sonuçlandırdığımız bir mücadele oldu. Bir teknik adam için yarına başlamak zordur. Ama geldiğimiz ilk andan itibaren beni ve ekibimi kucaklayan bir oyuncu grubu var. Onlarla gurur duyuyorum. İyi mücadele ettiler, akılcı oynadılar ve müsabakayı kazandık. Biz bunu çok abartmayacağız. Bu bir süreç. Bu hafta şu an sevinecekler. Önümüzdeki müsabakaya ciddi şekilde hazırlanmaya başlayacağız" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Ünal Karaman: Bizim önümüz aydınlıkÜnal Karaman: Bizim önümüz aydınlık
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
Ünal Karaman Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ünal Hoca adamsın adam.Türkiyede İmparator Fatih Terim’den sonra gelen hocasın
bu adamın oyun anlayışını çok beğeniyorum çok kaliteli bı hoca Trabzon kıymetini bilmedi
unal reis adamsin

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Mostafa Mohamed'e 22 milyon Pound

Mostafa Mohamed'e 22 milyon Pound

Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesinde 4 eksik

Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesinde 4 eksik

Ibrahimovic'e yanıt: Yanlış adamı hedef alıyorsun

Ibrahimovic'e yanıt: Yanlış adamı hedef alıyorsun

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Diğer Haberler

Depremin sembolü Ayda, Göztepe antrenmanında

Depremin sembolü Ayda, Göztepe antrenmanında

Göztepe'de Yalçın Kayan formayı unuttu

Göztepe'de Yalçın formayı unuttu

Göztepe'de Halil Akbunar kendini aştı

Göztepe'de Halil Akbunar kendini aştı

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na görkemli açılış

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na görkemli açılış

Ünal Karaman: Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımız için mutluyuz

Ünal Karaman: Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımız için mutluyuz

Göztepe’de hedef 3 puan

Göztepe’de hedef 3 puan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.