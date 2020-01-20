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  4. Üniversite öğrencileri Diyarbakır’da "Tarih ve Medeniyet Kampı’nda” buluştu

Üniversite öğrencileri Diyarbakır’da "Tarih ve Medeniyet Kampı’nda” buluştu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.01.2020 16:08 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığının 5.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 5. Tematik Kış Kampları kapsamında Diyarbakır’da düzenlenen "Tarih ve Medeniyet Kampı" kapsamında birçok ilden üniversite öğrencileri bir araya geldi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Öğretmen Evin’de düzenlenen 5. Tematik Kış Kampları programında Düzce, Tokat, Bursa, Aydın, Mersin ve Hakkari’den üniversite öğrencileri ağırlandı. Tarih ve Medeniyet konularının işleneceği programa, eski Milli Eğitim ve Kültür Turizm Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, davetliler ve öğrenciler katıldı.

“Köyde, kültür olur, folklor olur, medeniyet de şehirlerde olabilir”
Prof. Dr. Nabi Avcı, öğrencilere, Diyarbakır tarihi konusunda, Diyarbakır’ın medeniyeti mirası konusunda çok güzel programlar beklediğini söyledi. Prof. Dr. Avcı, “Ben size Diyarbakır’ı, Diyarbakır’ın bu zenginliklerini anlatmayacağım. Bir şehrin, herhangi bir şehrin tarihini ve medeniyetini nasıl okumalıyız, nasıl okuyabiliriz. Bunun yöntemiyle, yordamıyla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Birkaç da kitap ismi vermek istiyorum. Çünkü tecrübeler gösteriyor ki, burada yapılan konuşmalar zaman içerisinde uçup gidiyor. Onun için o uçup giden konuşmaların arasına bir iki kitap, bir iki film veya müzik dipnot olarak düşersek onlarda sizde kalıyor. Medeniyet dediğimiz zaman Medine kökünden geliyor. Yani Medine’de şehir olduğuna göre medeni, medeniyet şehirlerden doğuyor. Köyde medeniyet olmaz. Köyde, kültür olur, folklor olur, onunda kendine göre zenginlikleri, tatları vardır. Ama medeniyet dediğimiz büyük inşa ancak şehirlerde olabilir. O zaman bizimde medeniyeti içinden tanımamız için şehirleri okumaya ihtiyacımız var” dedi.
Avcı, Diyarbakır’ın kültürü ve önemli şahsiyetleri hakkında öğrencileri bilgilendirmesinden sonra, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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