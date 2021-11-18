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Üniversite öğrencileri köyleri gezip farklı kültürleri tanıyor

18.11.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de hayata geçirilen "Kültürlerimizi Tanıyoruz" projesi kapsamında öğrenciler, köy köy gezerek farklı kültürleri tanımaya çalışıyor - Ziyaretlerde yöreye özgü lezzetlerden tadıp çeşitli halk oyunlarıyla gönüllerince eğlenen öğrenciler, uygun alanlara fidan da dikerek ağaçlandırma çalışmalarına destek oluyor

ÖMER ÜRER - Düzce'de, "Kültürlerimizi Tanıyoruz" projesi kapsamında köy köy dolaşan üniversite öğrencileri, farklı kültürleri tanıma fırsatı buluyor.

Farklı kökenlerden insanların örf, adet ve geleneklerini sürdürdüğü kentte, bunları yerinde görmek isteyen öğrenciler, Düzce Gençlik Merkezi ile ortak proje hazırladı.

Bu kapsamda Çerkez, Abhaz ve Gürcü gibi farklı kültürlerin yaşatıldığı köylere giden öğrenciler, köylülerden hayatları hakkında bilgiler aldı, yöresel yemekleri tattı, zaman zaman halk oyunlarına eşlik etti.

Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "İyilik Ağacı" projesi kapsamında uygun alanlara fidan dikerek ağaçlandırma çalışmalarına da destek verdi.

- "Gençlerimize kültürlerin yaşayışlarını göstermek istiyoruz"

Proje Yöneticisi Düzce Gençlik Merkezi Lideri Ramazan Güloğlu, AA muhabirine, geçmişten bu yana göç alan kentte kültür mozaiğinin oldukça geniş olduğunu anlattı.

Proje kapsamında kültürlerini bozmadan devam ettiren köyleri dolaşıp vatandaşlarla bir gün geçirdiklerini belirten Güloğlu, planladıkları 5 köye gittiklerini, ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

Üniversite eğitimi için farklı illerden kente gelen gençlerin, Anadolu'daki kültürleri öğrenmelerinin ve geçmişlerine sahip çıkmalarının kendileri için mutluluk verici olduğunu dile getiren Güloğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbirimiz hangi kültürün nerede doğduğunu, örf ve adetlerini bilmiyoruz. Düzce, bu açıdan çok önemli bir bölge. Üniversitede eğitim alan gençlerimize, bu bölgede yürüttüğümüz projeyle kültürlerin yaşayışlarını, örflerini, adet, gelenek ve yemeklerini göstermek istiyoruz."

- "Hiç görmediğim yemeklerden yedik"

Düzce Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve Gençlik Merkezi gönüllüsü İbrahim Aydan da Çerkez kültürünün yaşatıldığı Köprübaşı Ömer Efendi Köyünü ziyaret ettiklerini belirterek, "Onlarla tanışmak, kültürlerini tanımak çok mutluluk verici. Bizi çok güzel misafir ettiler. Proje kapsamında her hafta bir köye gitmeyi istiyoruz. Diğer kültürleri de tanıyacağız. Projeye dahil olduğumuz için çok şanslıyız. Daha önce hiç görmediğim yemeklerden yedik." ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Sedat Özbek ise öğrencilerin kültürlerini tanımak istemelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız kendileri irtibat kurup projeden bahsettiler. Çok mutlu olduk ve gün boyu onlara yaşantımızı, adetlerimizi tanıttık. Çerkez yemeklerimizden sunumlar yaptık. Hem yapılırken hem de tadına bakarak öğrenmiş oldular. Çerkez oyunlarımıza katılım sağladılar, bundan çok memnun kaldık. Birlik ve beraberliğimiz için gençlerimizin projesi bizi mutlu etti. İyi ki geldiler."

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