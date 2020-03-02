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Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 58 gündür haber alınamıyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 02.03.2020 16:32 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 58 gündür haber alınamıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Artvin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Adana Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri katıldı.

Baraj gölünde suda görüş mesafesini yetersiz bulan ekipler, dalış yapamadı. Açık havayı fırsat bilen ekipler, öğleden önce göl yüzeyinde, öğleden sonra da kıyılarda botlarla arama çalışması yaptı.

Ekiplerin gün boyu aralıksız sürdürdüğü çalışmalarda bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21), 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapmıştı.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

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