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Ünlü basketbolcunun eşinden itiraflar! "Kocam doyumsuz! 2 saat boyunca..."

21.06.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce birçok Avrupa kulübünde forma giyen ve son olarak NBA G Lig ekiplerinden Lakeland Magic'e transfer olan Janis Timma'nın şarkıcı eşi Anna Sedokova, katıldığı bir programda çarpıcı itiraflarda bulundu. Kendisine cinsel birliktelik süresinin ne kadar olduğu sorusu yöneltilen Ukraynalı sanatçı "Her zaman iki saat sürüyor, kocam doyumsuz" dedi.

Ünlü basketbolcunun eşinden itiraflar! "Kocam doyumsuz! 2 saat boyunca..."

NBA G Lig'de Lakeland Magic forması giyen 29 yaşındaki basketbolcu Janis Timma'nın kendisinden 10 yaş büyük eşi Anna Sedokova, katıldığı bir programda çarpıcı itiraflarda bulundu.

Ukraynalı şarkıcı 2020 yılından bu yana evli olduğu eşi ile iki saate kadar aralıksız seks yaptığını söyledi.

"KOCAM DOYUMSUZ!"

BUBUB

Kendisine cinsel birliktelik süresinin ne kadar olduğu sorulan Sedokova, "Bazen daha az olmasını diliyorum ancak her zaman iki saat sürüyor, kocam doyumsuz" itirafında bulundu.

Daha önce iki kez evlenen Anna Sedokova'nın üç çocuğu var.

Turkish Airlines EuroLeague‘de uzun yıllar forma giyen Letonyalı basketbolcu Janis Timma, G League ekiplerinde Lakeland Magic forması giyiyor.

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NBA
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