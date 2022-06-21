Ünlü basketbolcunun eşinden itiraflar! "Kocam doyumsuz! 2 saat boyunca..."

NBA G Lig'de Lakeland Magic forması giyen 29 yaşındaki basketbolcu Janis Timma'nın kendisinden 10 yaş büyük eşi Anna Sedokova, katıldığı bir programda çarpıcı itiraflarda bulundu.

Ukraynalı şarkıcı 2020 yılından bu yana evli olduğu eşi ile iki saate kadar aralıksız seks yaptığını söyledi.

"KOCAM DOYUMSUZ!"

Kendisine cinsel birliktelik süresinin ne kadar olduğu sorulan Sedokova, "Bazen daha az olmasını diliyorum ancak her zaman iki saat sürüyor, kocam doyumsuz" itirafında bulundu.

Daha önce iki kez evlenen Anna Sedokova'nın üç çocuğu var.

Turkish Airlines EuroLeague‘de uzun yıllar forma giyen Letonyalı basketbolcu Janis Timma, G League ekiplerinde Lakeland Magic forması giyiyor.

