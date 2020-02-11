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Ünlü futbolcu, top toplayıcı çocuğu tekmeledi

FUTBOL HABERLERİ  | 11.02.2020 11:03 | Son Güncelleme

Tunus Ligi'nde oynanan Club Sportif de Hammam-Lif - Club Athletique Bizertin maçında top toplayıcı çocuk, Bizertinli Mohamed Yeken'in kramponunu tribüne fırlattı. Bunun üzerine çılgına dönen Yeken, çocuğu tekmeleyince kırmızı kartla oyundan atıldı.

Tunus Ligi'nde Club Sportif de Hammam-Lif ile Club Athletique Bizertin takımları arasında oynanan maçta sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Maçın 73. dakikasında top toplayıcı çocuk, Bizertin forması giyen Mohamed Yeken'in kramponunu tribünlere fırlattı.

ÇOCUĞU TEKMELEDİ

Bu hareket sonrası oldukça sinirlenen Yeken, top toplayıcı çocuğu tekmeledi. Hakem de bunun üzerine 25 yaşındaki oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Sağlık görevlileri, top toplayıcı çocuğun bir sıkıntısı olup olmadığını kontrol ederken mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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Mohamed Yeken

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