Ünlü futbolcu, top toplayıcı çocuğu tekmeledi

Tunus Ligi'nde Club Sportif de Hammam-Lif ile Club Athletique Bizertin takımları arasında oynanan maçta sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Maçın 73. dakikasında top toplayıcı çocuk, Bizertin forması giyen Mohamed Yeken'in kramponunu tribünlere fırlattı.
Bu hareket sonrası oldukça sinirlenen Yeken, top toplayıcı çocuğu tekmeledi. Hakem de bunun üzerine 25 yaşındaki oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Sağlık görevlileri, top toplayıcı çocuğun bir sıkıntısı olup olmadığını kontrol ederken mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Dünyanın en genç teknik direktörü oldu
F.Bahçe’den Nihat Özdemir'e çağrı
Juventus'ta Douglas Costa şoku
Adebayor'un yeni takımı belli oldu!
İşte Fatih Terim'in şampiyonluk favorisi
Dortmund, Sancho'nun fiyatını belirledi!
Beşiktaş'tan kural hatası paylaşımı!
Fenerbahçe derneklerinden Nihat Özdemir'e flaş çağrı
Beşiktaş'tan McKissic açıklaması!
Liverpool'un yıldızına dev teklif! 90 milyon euro...
Avrupa'nın devleri genç stoperin peşinde!
G.Saray'dan Saracchi açıklaması
Sporting evinde kazandı
Trabzonspor'dan Ali koç'a flaş cevap
Talisca'dan virüs açıklaması
Baiano özür diledi