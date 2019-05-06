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Ünlü futbolculardan ramazan mesajı

FUTBOL HABERLERİ  | 06.05.2019 16:01 | Son Güncelleme

Paul Pogba, Muhammed Salah gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen futbolcular, sosyal medyadan ramazan ayını kutladı.

Ünlü futbolculardan ramazan mesajı

Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba, Instagram hesabından "Ramazan mübarek olsun." notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah, Twitter hesabına, "Mübarek ramazan için en iyi dileklerimle..." yazdı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, "Umarım hepiniz için hayır dolu bir ay olur. Hayırlı ramazanlar.", bir dönem Galatasaray forması giyen Alman Lukas Podolski ise "Başta Müslüman arkadaşlarım olmak üzere dünyadaki tüm Müslümanlara hayırlı bir ramazan ayı dilerim" ifadelerini kullandı.

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Paul Pogba Muhammed Salah

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