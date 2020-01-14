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  4. Ünlü gazetecilerden büyükşehir projelerine övgü dolu sözler

Ünlü gazetecilerden büyükşehir projelerine övgü dolu sözler

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 6’ncı kez düzenlenen geleneksel geceye katılmak için şehre gelen Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, FOX TV Çalar Saat Programı Sunucusu İsmail Küçükkaya, Kanal D Haber Başkanı ve CNN Türk’te yayınlanan 40 programının sunucusu ve Buket Aydın, Star Haber Genel Yayın Koordinatörü Zafer Balkan, Habertürk TV Türkiye’nin Nabzı programının sunucusu Didem Arslan Yılmaz, Kanal 7 Başkent Kulisi Programı Sunucusu Mehmet Acet ve NTV Haber Spikeri Ahmet Arpad ödül töreni öncesi Büyükşehir Belediyesi’nin projelerini gezdi, övgüyle bahsetti.Donat: “Engelsiz Yaşam Merkezi ve Alzaymır Moral Evi en büyük hizmet”Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Yavuz Donat, belediyeciliğin gönül işi olduğunu particilik işi olmadığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’i çalışma anlayışından dolayı kutluyorum.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 6’ncı kez düzenlenen geleneksel geceye katılmak için şehre gelen Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, FOX TV Çalar Saat Programı Sunucusu İsmail Küçükkaya, Kanal D Haber Başkanı ve CNN Türk’te yayınlanan 40 programının sunucusu ve Buket Aydın, Star Haber Genel Yayın Koordinatörü Zafer Balkan, Habertürk TV Türkiye’nin Nabzı programının sunucusu Didem Arslan Yılmaz, Kanal 7 Başkent Kulisi Programı Sunucusu Mehmet Acet ve NTV Haber Spikeri Ahmet Arpad ödül töreni öncesi Büyükşehir Belediyesi’nin projelerini gezdi, övgüyle bahsetti.
Donat: “Engelsiz Yaşam Merkezi ve Alzaymır Moral Evi en büyük hizmet”
Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Yavuz Donat, belediyeciliğin gönül işi olduğunu particilik işi olmadığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’i çalışma anlayışından dolayı kutluyorum. Bugün, gezdiğimiz projelerde; Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, Alzaymır Morel Evi’nde bulunan hastalara dönük gerçekleştirilen yardım ve destek yapılabilecek en büyük hizmettir” dedi.
Aydın: “Engelsiz Yaşam Merkezi ve Alzaymır Moral Evi şahane projeler”
Kanal D Haber Başkanı ve CNN Türk’te yayınlanan 40 programının sunucusu Buket Aydın, hem Engelsiz Yaşam Merkezi hem de Alzaymır Moral Evi çok şahane bir proje olduğunu söyleyerek, “Gezi esnasında çok duygulandım. Gaziantep halkı gerçekten çok şanslı. 2 projede Dünya standartlarında. Günümüz dünyasında alzaymırda çok büyük bir artış var. O nedenle bu merkez büyük bir ilaç. Alzaymır Moral Evi’nde hastaların yaptığı çalışmalara hayran kaldım. Engelsiz Yaşam Merkezi de yine aynı şekilde yurt dışı ve yurt içinde gördüğüm standartlara göre Türkiye’nin en iyisi olduğunu söyleyebilirim. İyi ki geldik ve Gaziantep’teki bu projelerden haberdar olduk” diye konuştu.
Küçükkaya’dan Engelsiz Yaşam Merkezi için Başkan Şahin’e tebrik
FOX TV Çalar Saat Programı Sunucusu İsmail Küçükkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri beklediğinden çok iyi çıktığına dikkati çekerek, “Özellikle hayvanat bahçesi çok büyük bir alana yapılmış, hayvanlara iyi bakılıyor, çok etkilendim. Ucuz olmasından dolayı her kesime hitap ediyor. Bunun yanı sıra Türkiye’nin en büyük Engelsiz Yaşam Merkezi projesini hayata geçirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i tebrik ederim. Öte yandan Terör Örgütü DEAŞ’ın bir düğün saldırısı sonucu ağır yara alan Esmanur’un tedavi esnasında ayaklarını güçlendirmeye çalıştığını gördüm. Merkezde çalışan personellere de örnek çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Sehitkamil
Cansever Eczanesi
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Eda Eczanesi
Sehitkamil
Emek Ensar Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
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