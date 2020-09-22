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Ünlü hakem Daniele de Santis, nişanlısıyla birlikte bıçaklanarak öldürüldü!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.09.2020 16:29 | Son Güncelleme

İtalya Serie B'de görev yapan hakem Daniele de Santis, nişanlısıyla birlikte bıçaklanarak öldürüldü. Basında yer alan bilgilere göre De Santis ve nişanlısının kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı belirtildi.

Ünlü hakem Daniele de Santis, nişanlısıyla birlikte bıçaklanarak öldürüldü!

İtalya'da İkinci Futbol Ligi (Serie B) maçlarında hakemlik yapan Daniele de Santis'in dün gece nişanlısıyla birlikte bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, güneydeki Lecce kentinde yaşayan 33 yaşındaki hakem de Santis ve 30 yaşındaki nişanlısı Eleonora Manta, evlerinde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

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OLAY KİŞİSEL HUSUMETTEN KAYNAKLANDI

Bazı görgü tanıklarının ifadesine göre olay dün akşam yerel saatle 21.30 sularında yaşandı. de Santis'in dairesindeki gürültüleri duyan kapı komşusu yaşlı bir çiftin "Acil"i aramasıyla ortaya çıkan olayda, de Santis ve Manta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yetkililerin ilk incelemesine göre olayın, hayatını kaybeden kurbanlar ile katil arasındaki kişisel husumetten kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

"BU BİR TRAJEDİ"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan Hakemler Birliği (AIA) Başkanı Marcello Nicchi, "Çok şaşkınım. Bu bir trajedi. Olaya ilişkin çok az şey biliyoruz. Ailesine ve tüm o bölgedeki meslektaşlarına yakınlığımı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.Bugüne kadar 130 müsabakada görev yapan de Santis'in, 2017'de Serie B'de maç yöneten hakemlerin klasmanına yükseldiği belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
biride bizim ligdeki hakemlere el atmasi lazim
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