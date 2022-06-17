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ÜNLÜ Menkul Değerler "En Beğenilen Aracı Kurum" oldu

17.06.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÜNLÜ Menkul Değerler Genel Müdürü Gamze Akgüney: - "Ortaya koymuş olduğumuz çalışmaların böylesi önemli bir ödül ile takdir görmesi bizleri son derece mutlu etti"

İSTANBUL (AA) - Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun iştiraki ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ, “En Beğenilen Aracı Kurum” oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ, Capital Dergisi tarafından 21’incisi düzenlenen ‘İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri’ araştırmasında ‘Aracı Kurumlar’ kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Gamze Akgüney, "Türkiye sermaye piyasalarının gelişmesi için bugüne kadar birçok yeniliğe imza attık. Yatırımcılara fayda sağlayacak iş birlikleriyle yatırımlarını daha güvenli bir şekilde yapmalarına olanak sağladık. Dijitalleşmedeki trendi takip ederek, bunu iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Ortaya koymuş olduğumuz çalışmaların böylesi önemli bir ödül ile takdir görmesi bizleri son derece mutlu etti. Oylarıyla bizi bu başarıya layık gören tüm iş dünyası temsilcilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza aynı azim ile devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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