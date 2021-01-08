ünlü profesörün ismi Düzce’de yaşatılacak

Düzce Belediyesi Kültür Merkezinin ismi, Düzce Belediye Meclis toplantısında alınan kararla Sosyal Psikolog-Yazar aynı zamanda fikir Adamı olan ‘Prof. Dr. Erol Güngör’ün adı verilerek Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi olarak değişti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, konuyla ilgili desteklerinden ötürü meclis üyelerine teşekkür etti.

Düzce Belediye Meclisi Ocak ayı birinci oturumunda gündeme getirilen Kültür Merkezinin isminin Sosyal Psikolog, yazar aynı zamanda Fikir Adamı olan Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi olarak değiştirilmesi maddesi, belediye meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

Hemen hemen bütün eserlerinde geleneği, halk, kültür, din ve şahsiyet ile yorumlamak yolunu izleyerek kaleme aldığı konularla yakın tarihe damgasını vuran Erol Güngör, özellikle İslâm ve milliyetçiliğe yönelik yorumlarıyla büyük ilgi uyandırdı.

Özlü, “Gençlerimize ilham olsun”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kültür Merkezinin isminin Prof. Dr. Erol Güngör olarak değiştirilmesine yönelik yaptığı açıklamada; “Ülkemizin yetiştirdiği büyük değerlerden biri olan Erol Güngör hocamızın toplumumuz nezdinde hak ettiği karşılığı bir nebze de olsa vermek istedik. Erol Güngör, akademik çalışmalarının yanında Türk ve İslam konularında yapmış olduğu çalışmalar, ortaya koyduğu ilmi yayınlarıyla günümüze kadar gelebilen ender değerlerimizden birisidir. Bu manada Erol Güngör’ün isminin yaşatılarak gençlerimize ilham olsun ve ülkemiz tarafından da daha fazla tanınması adına yapmış olduğumuz çalışmamıza destek veren oylarıyla bunu hayata geçiren tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.