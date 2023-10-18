Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in koruması İsrail ordusuna katıldı! Askeri üniforma giyip paylaştı...

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde İsrail ordusu Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. Saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Katliam sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü.

Ünlü şarkıcı Taylor Swift'in dünya turnesi Eras Tour boyunca korumalığını yapan bir görevli, Filistin'e karşı savaşmak için ülkesi İsrail'e geri döndü. Swift'in güvenliğini sağlayan korumanın, ABD’ye gitmeden önce İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) bir üyesi olduğu öğrenildi.

Koruma, sosyal medyaya askeri üniforma ile fotoğrafını koyarak, "İsrail'in yanındayım. Olması gereken sadece tek Yahudi devletinin yanında durmak olmamalı, insanlığın yanında olunmalı" notunu düştü.

VİRAL OLMUŞTU

Koruma, bir konserinden sonra Swift’i sahneden uzaklaştırırken, kalabalığı dikkatle ve hızlı bir şekilde herhangi bir tehlikeye karşı taradığını gösteren bir TikTok videosuyla ünlü olmuştu.





