MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

07.04.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çok beğenilen Zeynep Bastık, müzik piyasasında hızla yükseldi. Birçok şarkıyı seslendiren Zeynep Bastık, müzik kariyerinin yanı sıra giyimiyle de ilgi çekiyor.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık müzik kariyerinde aktif olarak ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde Dubai'de havuz başında bikiniyle poz veren Zeynep Bastık bu sefer gömleğinin düğmelerini açtığı kareleri paylaştı.

ZEYNEP BASTIK GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇARAK POZ VERDİ

28 yaşındaki Zeynep Bastık müzik kariyerinde ve sosyal medya hesaplarında aktif olarak ilerliyor.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

Geçtiğimiz günlerde Dubai'de havuz'da paylaşım yapan Zeynep Bastık, bu sefer gömleğinin düğmelerini açtığı pozunu paylaştı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

Kariyerinin yanı sıra cesur pozlarıyla da ilgi odağı olan Bastık birçok şarkı seslendirdi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk alanında da zaman zaman ekran önüne geçen Bastık, müzik alanında birçok ödülün sahibi oldu.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

Bastık tarzı ve sahne kıyafetleriyle de dikkat çekiyor.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaygısızlar'ın Zeynep'i yıllar sonra paylaştı! "Canım Ayşen Gruda'm...Kaygısızlar'ın Zeynep'i yıllar sonra paylaştı! "Canım Ayşen Gruda'm...
Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'
Kobra Murat'ın eşiyle olan gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! "Bu o olmaz"Kobra Murat'ın eşiyle olan gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! "Bu o olmaz"
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı

"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı

Bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı, çocuklara para verip...

Bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı, çocuklara para verip...

Yayın ihalesinde beINSport fiyat düşürdü! Ortalık karıştı...

Yayın ihalesinde beINSport fiyat düşürdü! Ortalık karıştı...

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat!

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması!

Hamit Egemen'in ölümünde yeni detay!

Hamit Egemen'in ölümünde yeni detay!

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay'dan dikkat çeken çıkış! "Zeytin yoksa köleyiz"

Canan Karatay'dan dikkat çeken çıkış! "Zeytin yoksa köleyiz"

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Kimse bu kadar faydalı olacağını tahmin etmiyordu

Kimse bu kadar faydalı olacağını tahmin etmiyordu

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.