Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık müzik kariyerinde aktif olarak ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde Dubai'de havuz başında bikiniyle poz veren Zeynep Bastık bu sefer gömleğinin düğmelerini açtığı kareleri paylaştı.

ZEYNEP BASTIK GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇARAK POZ VERDİ

28 yaşındaki Zeynep Bastık müzik kariyerinde ve sosyal medya hesaplarında aktif olarak ilerliyor.

Geçtiğimiz günlerde Dubai'de havuz'da paylaşım yapan Zeynep Bastık, bu sefer gömleğinin düğmelerini açtığı pozunu paylaştı.

Kariyerinin yanı sıra cesur pozlarıyla da ilgi odağı olan Bastık birçok şarkı seslendirdi.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk alanında da zaman zaman ekran önüne geçen Bastık, müzik alanında birçok ödülün sahibi oldu.

Bastık tarzı ve sahne kıyafetleriyle de dikkat çekiyor.





