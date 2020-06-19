Ünye Emniyetinde terfi heyecanı

Ordu’nun Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu terfi alarak 2. sınıf emniyet müdürü olurken, Polis Merkez Amiri Komiser Cesur Öner ise yapılan terfi sonucu başkomiser oldu.

Türk Polis Teşkilatında 4 bin 29 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüksek ve Merkez Değerlendirme kurullarının, Emniyet Teşkilatı amir sınıfı personelinin 2020 yılına ilişkin terfi değerlendirmeleri sonuçlandı. Değerlendirme sonucu, 230 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 268 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 115 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 113 personel emniyet amirliğine, 276 personel baş komiserliğe ve 3 bin 27 personel komiserliğe terfi ettirildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu da terfi alarak 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, Polis Merkez Amiri Komiser Cesur Öner de yapılan terfi sonucu başkomiserliğe getirildi.

