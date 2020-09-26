Ünye’ye Büyükşehir eli

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye’nin iki mahallesine hizmet verecek yolu sıcak asfalta kavuşturdu. Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da asfalt seferberliği sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalarda, yollar standardı yüksek, konforlu bir yapıya dönüştürülüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 19 ilçede belirlenen programlar çerçevesinde asfalt ve beton yol çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Ünye ilçesinin iki mahallesine hizmet verecek olan güzergahtaki sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Güler, “Sahilköy ve Göbü Mahallelerine hizmet verecek olan 1.5 kilometre uzunluğundaki yol artık sıcak asfalt. Burası nüfus yoğunluğu ve araç trafiği açısından önemli bir güzergahtı. Altyapısını sil baştan değiştirdiğimizin yolun sıcak asfalt çalışmaları da bitti. Göbü Mahallesi’nde köy altı mevkiinde sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölge halkına hayırlı olsun” diye konuştu.

Ünye sıcak asfalt konforu yaşıyor

Ünye ilçesinde alt yapı ve sıcak asfalt çalışmalarında önemli yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Başkan Güler, “Kaledere Mahallesi’nde bulunan Cengiz Topel ve 20 Temmuz Caddelerinin alt yapılarını tamamlayıp, sıcak asfaltla buluşturduk. Yine eski Pazar yeri olarak bilinen Fevzi Çakmak Mahallesi’nde İpekyolu Caddesi’ni altyapısıyla birlikte ilk kez sıcak asfalta kavuşturduk. Saraçlı, Pelitliyatak, Fatih, Tekkiraz ve Liseler Mahallesi Irmak Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmaları yaptık. 8 kilometre uzunluğundaki Yavi, Aydıntepe ve Ataköy Mahalleleri grup yolunda ise sıcak asfalt çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

Mahalle ve grup yollarında yoğun çalışma

İlçenin birçok noktasında beton ve emülsiyon asfalt çalışmaları da yaptıklarını dile getiren Başkan Güler, “Ağdere, Erenyurt, Uğurlu, Döşemedibi, Saylan, Yavi mahallelerini birbirine bağlayan güzergahlarda beton yol çalışmalarına imza attık. Yaylalı, Yiğitler, Üçpınar, Gürecülü, Yazkonağı, Pınarbaşı Mahalleleri grup yolunu emülsiyon asfaltla birbirine bağladık. Düzsaylan, İnkur bağlantı yolunda, Kuşçulu ve Güzelyalı Mahallesi’nde emülsiyon asfalt çalışmaları yaptık. Belirlenen programa göre çalışmalarımız artarak devam edecek. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

