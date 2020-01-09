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  4. Ural; “Köprü vazifesi görüyoruz”

Ural; “Köprü vazifesi görüyoruz”

MUĞLA HABERLERİ  | 09.01.2020 10:31 | Son Güncelleme

Merkezi İzmir’de bulunan Kanserli ve Engellilere Umut Derneği Muğla Temsilcisi Ayça Seren Ural derneğin Milas’taki yardıma muhtaç engelli bireylere yönelik çalışmalarına, yardımseverlerin desteği ile devam ediyor.Kanserli ve Engellilere Umut Derneği Milas’ta Kızılcayıkık Mahallesi’nde ikamet eden Alzheimer hastası Tayyar Uluengin’e hasta yatağı, Yaka Mahallesinde ikamet eden Serabral palsi hastası Mehmet Öztürk’e tekerlekli sandalye, Burgaz Mahallesi’nde ikamet eden trafik kazası sonucu omurilik felci geçiren Birol Budak’a akülü tekerlekli sandalye, Toki konutlarında ikamet eden miyotonik distrofi hastası Ecrin Şahin’e bez ve giyim yardımı, Beçin Mahallesi’nde ikamet eden hemafizi hastası Irmak Karakaya’ya erzak yardımı, Epçe Mahallesi’nde ikamet eden serabral palsi hastası İlimdar Çetin’e akülü tekerlekli sandalye ve Hacıapdi Mahallesi’nde ikamet eden mikro sefali ve otistik olan Asiye Nilay Selçuk’a düzenli olarak bez ve erzak yardımı yaparak birçok başarılı çalışmaya imza attı.En büyük sorunun farklı ve kişisel amaçlar uğruna hizmet eden ve yardımseverlerin güvenini kıran kişiler olduğuna dikkat çeken Ural, “yaptığı hizmetlerle bölgenin öncüsü ve gücü olan Kanserli ve Engellilere Umut Derneğinin buradaki temsilcisi benim ve özveri ile çalışmalarımızı derneğimiz adına sürdürüyorum, kapınızı çalan ve yardım edeceğiz diyen herkese güvenmeyin” dedi.

Merkezi İzmir’de bulunan Kanserli ve Engellilere Umut Derneği Muğla Temsilcisi Ayça Seren Ural derneğin Milas’taki yardıma muhtaç engelli bireylere yönelik çalışmalarına, yardımseverlerin desteği ile devam ediyor.
Kanserli ve Engellilere Umut Derneği Milas’ta Kızılcayıkık Mahallesi’nde ikamet eden Alzheimer hastası Tayyar Uluengin’e hasta yatağı, Yaka Mahallesinde ikamet eden Serabral palsi hastası Mehmet Öztürk’e tekerlekli sandalye, Burgaz Mahallesi’nde ikamet eden trafik kazası sonucu omurilik felci geçiren Birol Budak’a akülü tekerlekli sandalye, Toki konutlarında ikamet eden miyotonik distrofi hastası Ecrin Şahin’e bez ve giyim yardımı, Beçin Mahallesi’nde ikamet eden hemafizi hastası Irmak Karakaya’ya erzak yardımı, Epçe Mahallesi’nde ikamet eden serabral palsi hastası İlimdar Çetin’e akülü tekerlekli sandalye ve Hacıapdi Mahallesi’nde ikamet eden mikro sefali ve otistik olan Asiye Nilay Selçuk’a düzenli olarak bez ve erzak yardımı yaparak birçok başarılı çalışmaya imza attı.
En büyük sorunun farklı ve kişisel amaçlar uğruna hizmet eden ve yardımseverlerin güvenini kıran kişiler olduğuna dikkat çeken Ural, “yaptığı hizmetlerle bölgenin öncüsü ve gücü olan Kanserli ve Engellilere Umut Derneğinin buradaki temsilcisi benim ve özveri ile çalışmalarımızı derneğimiz adına sürdürüyorum, kapınızı çalan ve yardım edeceğiz diyen herkese güvenmeyin” dedi.

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Merkez
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Merkez
Turunç Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
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