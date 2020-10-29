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Üretici kadınların Cumhuriyet sevinci

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.10.2020 14:58 | Son Güncelleme

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesine katılan kırsal mahallerde oturan kadınlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı sevinçle kutladı.Projesi bünyesindeki kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, cumhuriyetin 97.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesine katılan kırsal mahallerde oturan kadınlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı sevinçle kutladı.
Projesi bünyesindeki kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, cumhuriyetin 97. yılını coşku ve sevinçle karşıladı. Her hafta perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesinde Eskişehirliler ile buluşan üretici kadınlar, bu hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tezgahlarını Atatürk tişörtleri ve Türk bayrakları ile açtı. Satış noktasını ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de kadınlar ile sohbet ederek bayramlarını tebrik etti. Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan kadınlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerine ve mirasına daima sahip çıkacaklarını ifade etti.
Üretici kadınlar, kendilerine Eskişehirliler ile buluşarak emeklerini kazanca dönüştürme imkanı sunduğu için Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a da teşekkürlerini iletti.

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