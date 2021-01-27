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Üretim projelerine odaklandılar

27.01.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Üretim projelerine odaklandılar

Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Yönetim Kurulu üyelerine, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı ve Ekonomik Yatırımlar ile ilgili bilgilendirme semineri verildi.Erzurum Şubesi’nin Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına, Tarım Orman İl Müdürü Osman Akar ile ziraat mühendisleri katıldı.Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, şube olarak yaptıkları çalışmalar hakkında kısa bilgi verdikten sonra Tarım Orman İl Müdürü Osman Akar, ‘Kırsal kalkınma yatırımlarını Destekleme Programı ile Ekonomik Yatırımlar ve Alt Yapı’ konularında genel bilgiler verdi.Daha sonra ise Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü mühendislerinden Ziraat Mühendisi Ülker Kamer, yatırımcıların kırsal kalkınma yatırımlarından nasıl yararlanabileceklerini anlattı.

Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Yönetim Kurulu üyelerine, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı ve Ekonomik Yatırımlar ile ilgili bilgilendirme semineri verildi.
Erzurum Şubesi’nin Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına, Tarım Orman İl Müdürü Osman Akar ile ziraat mühendisleri katıldı.
Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, şube olarak yaptıkları çalışmalar hakkında kısa bilgi verdikten sonra Tarım Orman İl Müdürü Osman Akar, ‘Kırsal kalkınma yatırımlarını Destekleme Programı ile Ekonomik Yatırımlar ve Alt Yapı’ konularında genel bilgiler verdi.
Daha sonra ise Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü mühendislerinden Ziraat Mühendisi Ülker Kamer, yatırımcıların kırsal kalkınma yatırımlarından nasıl yararlanabileceklerini anlattı. Destek kapsamında makine, inşaat, güneş enerjisi, yenilenebilir enerji, seracılık ve alt yapıları ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Kamer ayrıca, proje hazırlanması konusunda da yatırımcılara gerekli tüm desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.
İl Müdürü Akar, yatırımcıların hibe desteğinden yararlanmaları için projelerini beklediklerini bildirirken Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Fuat Demir’de hali hazırda ki projelerin yanı sıra hayvancılık başta olmak üzere gıda sektöründe üretime yönelik yatırımlar yapmaya ve yeni projeler hazırlamaya devam edeceklerini belirtti.
Öte yandan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında da bilgiler veren Ülker Kamer, program gereği Erzurum’da 256 adet proje başvurusu olduğunu, İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede; ilgili tebliğ, uygulama rehberi ve değerlendirme kriterleri açısından uygun görülen 124 adet projenin Bakanlık Merkez Değerlendirme Komisyonuna gönderildiğini de sözlerine ekledi.
Bu arada söz konusu 124 adet projenin 9’u ekonomik yatırım konularında, 115’i ise kırsal ekonomik altyapı konularında yüzde 50 olmak üzere toplam 11 milyon 941 bin 753 00 TL. hibe desteği aldığı bildirildi.

Üretim projelerine odaklandılar

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