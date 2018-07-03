Uruguay’da Cavani şoku

Uruguay’ın son 16 turunda oynanan Portekiz ile oynadığı maçın son bölümlerinde sakatlanarak oyundan çıkan Edinson Cavani’nin durumunun tahmin edilenden kötü olduğu bildirildi.
31 yaşındaki yıldız futbolcunun 6 Haziran’da Fransa ile yapılacak çeyrek final mücadelesinde forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.
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