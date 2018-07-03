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Uruguay’da Cavani şoku

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 03.07.2018 10:52 | Son Güncelleme

Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Uruguay’da Edinson Cavani şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcunun 6 Haziran’da Fransa ile yapılacak maçta forma giymesinin zor olduğu ifade edildi

Uruguay’da Cavani şoku

Uruguay’ın son 16 turunda oynanan Portekiz ile oynadığı maçın son bölümlerinde sakatlanarak oyundan çıkan Edinson Cavani’nin durumunun tahmin edilenden kötü olduğu bildirildi.

31 yaşındaki yıldız futbolcunun 6 Haziran’da Fransa ile yapılacak çeyrek final mücadelesinde forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.

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edinson cavani uruguay milli takımı

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