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Usain Bolt'a hayatının şoku! Sabah uyanınca gördüklerine inanamadı!

19.01.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü isim Usain Bolt, hayatının şokunu yaşadı. Banka hesabından 12.7 milyon doların eksildiğini fark eden Usain Bolt hemen şikayette bulundu. Söz konusu banka da bu durumun neyden kaynaklandığını fark edemediği için bir çözüm bulunamadı.

Usain Bolt'a hayatının şoku! Sabah uyanınca gördüklerine inanamadı!

Kariyerinde 8 Olimpiyat şampiyonluğu bulunan ve erkeklerde 100 metrede dünya rekorunun sahibi Usain Bolt'a hayatının şoku yaşatıldı. Sabah uyandığında banka hesabından 12.7 milyon dolar eksildiğini fark eden dünyaca ünlü isim hemen şikayette bulundu.

"DOLANDIRCILIK VE HIRSIZLIK SUÇU"

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Jamaikalı atletin avukatları yaptığı açıklamada, "Eğer bu bir hatadan kaynaklanmadıysa müvekkilimize karşı ciddi bir dolandırcılık ve hırsızlık suçuyla karşı karşıyayız." ifadelerine yer verildi.

Bolt'un avukatlarının ayrıca, paranın 10 gün içerisinde hesaba tekrar yatırılması için başvuruda bulundukları ifade edildi.


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