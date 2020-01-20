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  4. Uşaklı sporculardan gülle atmada çifte başarı

Uşaklı sporculardan gülle atmada çifte başarı

UŞAK HABERLERİ  | 20.01.2020 16:22 | Son Güncelleme

Uşak Spor Lisesi öğrencileri Ali Peker ve Şükrü Kanyılmaz Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda gülle atma müsabakalarında dereceye girerek çifte başarı elde etti.İstanbul’da Türkiye Atletizm Federasyonu(TAF) 2020 faaliyet programı kapsamında organize edilen, Türkiye U16 Salon Atletizmi Şampiyonası’na Uşak’ı temsilen katılan Spor Lisesi öğrencileri Ali Peker Türkiye 2.si olurken Şükrü Kanyılmaz ise Türkiye 5.’liği elde etti.Müsabakalardan bir hafta öncesinde sakat olduğunu belirten Ali Peker, “Bir hafta öncesinde ağır bir bel rahatsızlığım vardı.

Uşaklı sporculardan gülle atmada çifte başarı

Uşak Spor Lisesi öğrencileri Ali Peker ve Şükrü Kanyılmaz Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda gülle atma müsabakalarında dereceye girerek çifte başarı elde etti.
İstanbul’da Türkiye Atletizm Federasyonu(TAF) 2020 faaliyet programı kapsamında organize edilen, Türkiye U16 Salon Atletizmi Şampiyonası’na Uşak’ı temsilen katılan Spor Lisesi öğrencileri Ali Peker Türkiye 2.si olurken Şükrü Kanyılmaz ise Türkiye 5.’liği elde etti.
Müsabakalardan bir hafta öncesinde sakat olduğunu belirten Ali Peker, “Bir hafta öncesinde ağır bir bel rahatsızlığım vardı. Hedefim büyüktü zor çalışma şartlarında soğukta, yağmurda hastalıkların içerisinde çalışmalarımız devam ediyordu. Yarışmaya bir hafta kala hocam belimde ki rahatsızlıktan dolayı izin verdi. Her gün annem sağolsun krem ile masaj yaparak elinden geleni yaptı. Yapmış olduğumuz spor zor bir spor. Bu tür sakatlıklar beni yıldırmadı. Ağır şartlarda da olsa çalıştık. Çünkü bu atletizmin ruhunda var. Kar, kış, yağmurda çalıştık. Tabi yılmadık, elimizden geleni yaptık. Emeklerimizin karşılığını aldık. İnşallah hedefim milli takım yolunda daha iyi daha sıkı çalışmak. Hedeflerim doğrultusunda elimden geleni yapacağıma inanıyorum. İnşallah nice şampiyonluklar ulasacağım. Her türlü şartta beni yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen çağrı hocama ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Uşaklı sporculardan gülle atmada çifte başarı

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