Uşak’ta 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlandı

Etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Burada konuşma yapan Uşak Valisi Turan Ergün “Kanunlar önünde bireylerin eşitliği ve ayrımcılığa uğramamaları ilkelerine dayanan insan haklarına saygı, Türkiye Cumhuriyet’in değiştirilmez niteliklerinden birisidir. Türkiye Cumhuriyeti din, dil, renk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, Dünya’nın neresinde olursa olsun mazlumların sesine kulak ve ses olmaya devam etmektedir. Bizim geleneğimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın geleneğine dayanmaktadır. İnsan hakların temel özellikleri evrensel olması, doğuştan kazanılması, eşitlikçi olması, devredilemez ve vazgeçilmez olmasıdır. Tarihin derinliklerine baktığınızda 1215 Tarihli Magna Carta’da, 1948 İnsan Hakları Evrensel beyannamesi, 1953 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi birçok aşamadan geçerek bugünkü Uluslararası düzeyine gelmiştir. Türkiye’de insan haklarını geliştirici durumlar durmadan devam etmektedir. Sürekli yapılan Anayasal değişikler, Yargı Reform’u paketleri başlıca yasal düzenlemelerdir. Bu yasal düzenlemelere ek olarak kurumsal anlamda hepimiz biliyoruz ki il ve ilçelerde İnsan Hakları Kurumları, Türkiye Eşitlik ve İnsan Haklarımı Kurumu ve Kolluk Gözetim Komisyonu gibi yeni anayasal ve yasal kurumlarına bu kurumsal yapı gittikçe daha da güçlendirilmiştir.” dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi konulu videonun izletilmesi ve öğrencilerin hazırlamış olduğu şiir dinletisi, oratoryo ile devam etti. Öte yandan İnsan Hakları Haftası kapsamında ortaokullar arasında resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri taktim edildi. Etkinlik protokol üyelerin öğrencilerin yapmış olduğu resim sergisini gezmesiyle son buldu.

