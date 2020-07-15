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Uşak’ta 15 Temmuz şehitleri, mezarları başında anıldı

UŞAK HABERLERİ  | 15.07.2020 16:29 | Son Güncelleme

Uşak’ta 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşecek etkinlikler kapsamında Sakarya protokolü, şehitleri mezarı başında anarak dua etti.

Uşak’ta 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşecek etkinlikler kapsamında Sakarya protokolü, şehitleri mezarı başında anarak dua etti. Edinilen duaların ardından Şehit Mehmet Çetin Hatıra Ormanı’na fidan dikildi.
15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla Uşak’ta bir dizi program gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve protokol üyeleri katıldı. Düzenlenen programda ilk olarak şehitlik ziyaret edilerek, şehitlere mezarları başında dualar edildi. Şehitlikte edilen duaların ardından Yoncalı Köyüne gidilerek 15 Temmuz Şehidi Mehmet Çetin, mezarı başında anıldı ve dualar edildi. Şehitler için okunulan Kur’an-ı Kerim’in ardından, protokol üyeleri, 15 Temmuz Şehidi Mehmet Çetin Hatıra Ormanı’na gidilerek, bütün şehitler için 3 bin 600 fidan dikildi.

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