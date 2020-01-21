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  4. Uşak’ta 2019’da 327 milyon 753 bin TL’lik kamu yatırımı yapıldı

Uşak’ta 2019’da 327 milyon 753 bin TL’lik kamu yatırımı yapıldı

UŞAK HABERLERİ  | 21.01.2020 17:58 | Son Güncelleme

Uşak Valisi Funda Kocabıyık 2019’da kent genelinde yapılan yatırımlara değinerek, “2019’da İl genelinde yatırımcı kuruluşlarca 294 milyon 477 bin TL, belediyelerce 33 milyon 276 bin TL olmak üzere toplamda 327 milyon 753 bin TL harcama gerçekleştirilmiştir” dedi.Uşak’ta Özmerkez İl Genel Meclis Salonunda il koordinasyon kurulunun 2020 yılı 1.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık 2019’da kent genelinde yapılan yatırımlara değinerek, “2019’da İl genelinde yatırımcı kuruluşlarca 294 milyon 477 bin TL, belediyelerce 33 milyon 276 bin TL olmak üzere toplamda 327 milyon 753 bin TL harcama gerçekleştirilmiştir” dedi.
Uşak’ta Özmerkez İl Genel Meclis Salonunda il koordinasyon kurulunun 2020 yılı 1. İl koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Kocabıyık başkanlık yaptı. Toplantıya bölge müdürleri, il müdürleri, belediye ve kurum başkanları, parti temsilciler, muhtarların katıldığı, merkezi idare ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen projelerin ayrıntılarıyla ele alındığı toplantının açılış konuşmasını ve Vali Kocabıyık yaptı. Uşak’ın kalkınması ve gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Vali Kocabıyık, “Yürüttüğümüz projelerden istediğimiz verimi alabilmemiz için İl Özel İdaresi, belediyelerimiz ve yatırımcı kuruluşlarımızın koordineli ve işbirliği içinde çalışmaları, kurumlarımızın yaşadığı sorunların gündeme getirilmesi ve çözümlenmesi hususunda gereken itinanın gösterilmesi önemlidir. Sizlere yapmış olduğunuz çalışmalar için teşekkür eder, projelerimizin belirlenen hedeflere ulaşmasını temenni ederim” dedi.

327 milyon 753 bin TL tutarında harcama gerçekleştirildi
2019 yılı 4. dönem sonu itibariyle projelere ilişkin genel bir açıklama yapan Vali Kocabıyık, “İl genelinde yatırımlara, yatırımcı kuruluşlarca 294 milyon 477 bin TL, belediyelerce 33 milyon 276 bin TL olmak üzere toplamda 327 milyon 753 bin TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. Yatırımcı kuruluşlarımızın yürüttükleri projeler toplamında yüzde 43 oranında nakdi gerçekleşmeye karşılık yüzde 78 fiziki gerçekleşme, belediyelerimizin yürüttükleri projeler toplamında ise yüzde 46 oranında nakdi gerçekleşmeye karşılık yüzde 64 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır ” dedi.
Toplantının geri kalanı basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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