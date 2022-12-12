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Uşak’ta 945 sürücüye para cezası kesildi

12.12.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 945 sürücüye idari para cezası kesilirken, 19 araç trafikten men edildi.

Uşak’ta 945 sürücüye para cezası kesildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 7 bin 263 araç kontrol edildi. 945 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 19 araç da trafikten men edildi.

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