Uşak’ta 945 sürücüye para cezası kesildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 7 bin 263 araç kontrol edildi. 945 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 19 araç da trafikten men edildi.
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