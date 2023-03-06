Uşak’ta bin 114 sürücüye para cezası kesildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 9 bin 492 araç kontrol edildi. Bin 114 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 29 araç trafikten men edildi.
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