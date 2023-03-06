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Uşak’ta bin 114 sürücüye para cezası kesildi

06.03.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 114 sürücüye idari para cezası kesilirken, 29 araç trafikten men edildi.

Uşak’ta bin 114 sürücüye para cezası kesildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 9 bin 492 araç kontrol edildi. Bin 114 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 29 araç trafikten men edildi.


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