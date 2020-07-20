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Uşak'ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1'i ağır 5 yaralı

UŞAK HABERLERİ  | 20.07.2020 00:02 | Son Güncelleme

Uşak'ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1'i ağır 5 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Ramazan Kuzer (34) yönetimindeki 07 HL 836 plakalı hafif ticari araç, Banaz ilçesi Gedikler Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi.

Kazada, araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilirken, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sultan Kuzer (56) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri devam eden yaralılardan Abdullah Kuzer'in (58) hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, sürücü Kuzer'in 1.46 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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