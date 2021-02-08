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Uşak’ta kumar oynayanlara göz açtırılmıyor

08.02.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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Uşak’ta kumar oynatıldığı bilgisine ulaşılan bir kahvehaneye yapılan operasyon doğrultusunda 112kişiye 30 bin 544 TL para cezası kesildi.Uşak’ta, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Durak Mahallesi’nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Uşak’ta kumar oynatıldığı bilgisine ulaşılan bir kahvehaneye yapılan operasyon doğrultusunda 112kişiye 30 bin 544 TL para cezası kesildi.
Uşak’ta, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Durak Mahallesi’nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda ekipler kahvehaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişinin sosyal mesafe kuralını yok saydığı 4 kişinin de kumar oynadığı belirlendi. Sosyal mesafeye uymayan ve kumar oynayan toplamda 12 kişiye 30 bin 544 TL para cezası kesildi.

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