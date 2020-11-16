YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak’ta trafik kazası; 1’i çocuk 4 yaralı

Uşak’ta trafik kazası; 1’i çocuk 4 yaralı

UŞAK HABERLERİ  | 16.11.2020 19:41 | Son Güncelleme

Uşak’ta, traktör ve otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında biri çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Uşak’ta trafik kazası; 1’i çocuk 4 yaralı

Uşak’ta, traktör ve otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında biri çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Otomobildeki yaralıların durumlarının iyi olduğu ama traktör sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, Uşak ‘ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Altınkaya (73) kontrolündeki 64 KP 674 plakalı traktör ile Gökhan Çınar kontrolündeki 34 BTV 512 plakalı otomobil, yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Mehmet Altınkaya Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, otomobildeki Gökhan Çınar, Yasin Akpınar ve bir çocuğu Banaz Devlet Hastanesine kaldırdı. Otomobildeki yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken traktör sürücüsü Altınkaya’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybettiUşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Uşak Namaz Vakitleri 16 Kasım Pazartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:39
Öğle
12:52
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:15

Uşak Nöbetçi Eczaneler16 Kasım Pazartesi

Ahsen Eczanesi
Merkez
Akdağ Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.