Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada 28 gram metamfetamin, 95 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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