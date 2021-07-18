YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta yaralı leylek yavrusuna köylüler sahip çıktı

Uşak'ta yaralı leylek yavrusuna köylüler sahip çıktı

18.07.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta yaralı leylek yavrusuna köylüler sahip çıktı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, yuvasındaki iplere ayağının dolanması sonucu yaralanan leylek yavrusu, köylüler tarafından tedavi ettirildi.

Kolonkaya Köyü'nde bir elektrik direğinde yuvalanan 3 leylek yavrusundan birinin uçamadığını fark eden köylüler, elektrik şirketi yetkililerine haber verdi.

Ayağına ip dolaşması nedeniyle yaralandığı belirlenen leylek, yuvadan indirilerek veterinere götürüldü.

Yaralı leylek, tedavi sürecinin ardından köydeki caminin bahçesinde rehabilite edilmeye başlandı.

Caminin imam hatibi Mesut Yıldız, köye çok eski yıllardan bu yana gelen leyleğin, yuvadaki 3 yavrusundan birinde sorun olduğunu gördüklerini belirterek, "Ayağına ip sıkışan yavrumuzun durumu gayet iyi. Göç zamanına kadar yetişmesi için beslemesi ve tıbbi bakımları konusunda elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 günlük tatilin ilk günü! Yoğunluk başladı9 günlük tatilin ilk günü! Yoğunluk başladı
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
Uşak'ta otomobille minibüs çarpıştı: 8 yaralıUşak'ta otomobille minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Uşak Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazar

İmsak
04:01
Sabah
05:45
Öğle
13:14
İkindi
17:07
Akşam
20:32
Yatsı
22:09

Uşak Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Pazar

Ege Hayat Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.