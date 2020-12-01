Uşak’ta yeni kısıtlamalar başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamalardan sonra Türkiye genelinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan kararlar kapsamında hafta içleri akşam 21.00 - 05.00,hafta sonları ise cuma akşam 21.00’dan aralıksız olarak pazartesi saat 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün saat 21.00 itibariyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Uşak’ta sokaklar boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Uşak şehir merkezinde sokaklarda görevliler ve kısıtlamadan muaf tutularak çalışan vatandaşlar yer aldı.

