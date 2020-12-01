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Uşak’ta yeni kısıtlamalar başladı

UŞAK HABERLERİ  | 01.12.2020 21:22 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamalardan sonra Türkiye genelinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan kararlar kapsamında hafta içleri akşam 21.00 - 05.00,hafta sonları ise cuma akşam 21.00’dan aralıksız olarak pazartesi saat 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamalardan sonra Türkiye genelinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan kararlar kapsamında hafta içleri akşam 21.00 - 05.00,hafta sonları ise cuma akşam 21.00’dan aralıksız olarak pazartesi saat 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün saat 21.00 itibariyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Uşak’ta sokaklar boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Uşak şehir merkezinde sokaklarda görevliler ve kısıtlamadan muaf tutularak çalışan vatandaşlar yer aldı.

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Uşak Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
06:27
Sabah
07:54
Öğle
12:56
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:10

Uşak Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Akkaya Eczanesi
Merkez
Faruk Eczanesi
Merkez
Şan Eczanesi
Merkez
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